سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهدت سعر اليورو اليوم الخميس 19 مايو 2022، حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع في نهاية تعاملاته على شاشات التداولات اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.181 جنيه للشراء، و19.278 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أعلنت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تداول سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري عند 19.07 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت شاشات التداولات سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.05 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند19.09 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

أوراق مالية من الدولار الأمريكي والفرانك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو بصورة من أرشيف رويترز.

سعر اليورو في بنك المشرق

بلغ مستويات سعر شراء وبيع مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 190.5 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حققت مستويات سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري على استقراره عند 19 جنيهًا للشراء، و19.24 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهرت مستويات سعر شراء وبيع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.