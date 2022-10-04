سعر اليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

حقق سعر اليورو اليوم داخل البنك المركزي المصري مستوى صرف 19.21 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات الثلاثاء 4-10-2022، وذلك بعدما شهد ارتفاعًا داخل البنوك بنهاية تعاملات أمس الإثنين، ويرصد موقع جريدة المال تفاصيل سعر صرف العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية والتجارية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر اليورو مستوى صرف في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 19.19 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 19.23 جنيه للشراء، 19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.21 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر مستوى صرف: 19.22 جنيه للشراء، 19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.25 جنيه للشراء، 19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو مستوى صرف في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 19.19 جنيه للشراء، 19.46 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وجاء سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 19.21 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وشهد سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.12 جنيه للشراء، 19.34 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية مستوى صرف: 19.21 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مصر

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مصر إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.22 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 19.19 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو مستوى صرف في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 19.23 جنيه للشراء، 19.37 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

وجاء سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري عند مستوى صرف: 19.23 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وشهد سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.19 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.