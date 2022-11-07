سعر اليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات الإثنين البنكية

سعر اليورو اليوم وصل داخل البنك المركزي مع بداية تعاملات الإثنين 7-11-2022 البنكية إلى مستوى صرف: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع، وذلك حسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في المركزي المصري، حيث حقق ارتفاعًا بمقدار 52 قرشًا للشراء والبيع مع نهاية تعاملات الأمس الأحد، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة الاتحاد الأوروبي داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 23.95 جنيه للشراء، 24.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه المصري: 24.00 جنيه للشراء، 24.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.01 جنيه للشراء، 24.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر أمام الجنيه المصري: 24.06 جنيه للشراء، 24.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.00 جنيه للشراء، 24.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 23.68 جنيه للشراء، 24.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 24.00 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري: 24.00 جنيه للشراء، 24.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 23.95 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه: 23.95 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 23.93 جنيه للشراء، 24.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري: 23.57 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع.