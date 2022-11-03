سعر اليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري وصل إلى: 23.86 جنيه للشراء، 23.96 جنيه للبيع، مع بداية تعاملات الخميس 3-11-2022 البنكية، وكان قد شهد سعر الصرف تباينًا بنهاية التعاملات البنكية ليوم الأربعاء، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الأوروبية داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول-مصر

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول-مصر: 23.69 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري: 23.54 جنيه للشراء، 23.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري: 23.57 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 23.54 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 23.49 جنيه للشراء، 23.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 23.57 جنيه للشراء، 23.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري: 23.50 جنيه للشراء، 23.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر مقابل الجنيه المصري: 23.79 جنيه للشراء، 24.03 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 23.64 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 23.54 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 23.53 جنيه للشراء، 23.79 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 23.69 جنيه للشراء، 23.86 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ميد بنك: 23.57 جنيه للشراء، 23.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 23.73 جنيه للشراء، 23.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة: 23.78 جنيه للشراء، 23.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 23.83 جنيه للشراء، 24 جنيه للبيع.