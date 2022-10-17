سعر اليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه ببداية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم مستوى صرف: 19.08 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع، وذلك في مستهل تعاملات البنوك اليوم الإثنين 17-10-2022 داخل البنك المركزي، وكانت قد شهدت نهاية تعاملات الأحد انخفاضًا بمقدار 4 قروش للبيع والشراء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي حسب ما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند مستوى صرف: 19.10 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.08 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر أمام الجنيه لمستوى صرف: 19.09 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.13 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مستوى صرف أمام الجنيه: 19.10 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

استقر سعر اليورو في البنك المصري الخليجي عند مستوى صرف: 19.12 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف أمام الجنيه: 19.06 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

جاء سعر اليورو في بنك سايب عند مستوى صرف: 19.06 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.08 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد لمستوى صرف: 19.10 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.08 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة مستوى صرف: 19.06 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

استقر سعر اليورو في بنك بلوم مصر عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.06 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

شهد سعر اليورو اليوم في ميد بنك مستوى صرف: 19.14 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.