سعر اليورو اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الإثنين 31-10-2022 البنكية

تجاوز سعر اليورو اليوم في البنوك مستوى الـ 24 جنيهًا مصريًّا في بداية تعاملات الإثنين 31-10-2022 البنكية، بينما في البنك المركزي المصري وصل سعر الصرف إلى مستوى مشابه للبنوك: 23.91 جنيه للشراء، 24.02 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة اليورو الأوروبية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الخليجي المصري

سعر اليورو بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 23.95 جنيه للشراء، 24.12 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

سعر اليورو أمام الجنيه ببنك قناة السويس: 23.91 جنيه للشراء، و 24.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري: 23.69 جنيه للشراء، و 23.91 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة أمام الجنيه: 23.75 جنيه للشراء، 23.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 23.86 جنيه للشراء، و 24.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 23.95 جنيه للشراء، 24.11 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه: 23.89 جنيه للشراء، و 24.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 23.70 جنيه للشراء، و 23.91 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي–مصر مقابل الجنيه: 23.90 جنيه للشراء، و 24.11 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي القطري: 23.84 جنيه للشراء، و 24.06 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 23.70 جنيه للشراء، 23.86 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 23.79 جنيه للشراء، و 24.02 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 23.97 جنيه للشراء، 24.11 جنيه للبيع.