سعر اليورو اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الأحد 30-10-2022 البنكية

جاء سعر اليورو اليوم الأحد 30-10-2022 في بداية تعاملات البنوك عند مستوى مستقر نسبيا، ووصل داخل البنك المركزي المصري مقابل الجنيه: 22.89 جنيه للشراء، 23.01 جنيه للبيع، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي التي شهدت ارتفاعًا في سعر الصرف بقيمة 4 جنيهات على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي برفع سعر الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة اليورو الأوروبية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 22.92 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 22.98 جنيه للشراء، 23.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه: 22.47 جنيه للبيع، 22.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 23.16 جنيه للشراء، 23.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي: 23.82 جنيه للشراء، 24.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي مصر: 22.88 جنيه للشراء، 23.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري: 22.98 جنيه للشراء، 23.24 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه: 22.73 جنيه للشراء، 22.99 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه: 22.93 جنيه للشراء، 23.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه: 23.03 جنيه للشراء، 23.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه في المصرف العربي: 22.98 جنيه للشراء، 23.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي: 23.03 جنيه للشراء، 23.29 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 22.86 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه: 23.12 جنيه للشراء، 23.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 22.92 جنيه للشراء، 23.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري: 23.78 جنيه للشراء، 23.97 جنيه للبيع.