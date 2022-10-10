سعر اليورو اليوم في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري

وصل سعر اليورو اليوم مع بداية تعاملات الإثنين 10-10-2022 البنكية الصباحية إلى مستوى صرف: 19.10 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري وذلك بعدما شهدت نهاية تعاملات الأحد انخفاضًا في سعر صرفه بمقدار 21 قرشًا للشراء، 22 قرشًا للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الأوروبية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 19.00 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وحقق سعر اليورو في بنك البركة أمام الجنيه مستوى صرف: 19.02 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وشهد سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه مستوى صرف: 18.98 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف أمام الجنيه: 19.51 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.28 جنيه للشراء، 19.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى صرف أمام الجنيه: 18.99 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه: 18.99 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند مستوى صرف: 19.00 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.09 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وشهد سعر اليورو في بنك بلوم مصر أمام الجنيه مستوى صرف: 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.07 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

وسجل سعر اليورو في ميد بنك مستوى صرف أمام الجنيه: 19.05 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف أمام الجنيه: 18.96 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.