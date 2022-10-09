سعر اليورو اليوم في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حقق سعر اليورو اليوم مع مستهل تعاملات الأحد 9-10-2022 البنكية مستوى صرف: 19.31 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع، محققًا بذلك استقرار داخل البنك المركزي المصري حيث لم يتحرّك سعر صرف العملة الأوروبية منذ آخر تعامل الخميس من الأسبوع الماضي، وفقًا لآخر تقرير صادر على موقعه الرسمي لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع جريدة المال تفاصيل سعر صرف عملة أوروبا داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده مواقعها الرسمية وشاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 19.37 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وجاء سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 19.48 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية بالبنك المصري الخليجي

ووصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه: 19.35 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

واستقر سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه: 19.38 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وشهد سعر اليورو اليوم في بنك مصر مستوى صرف أمام الجنيه: 19.28 جنيه للشراء، 19.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجّل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.43 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 19.07 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 19.32 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي أمام الجنيه: 19.53 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 19.36 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك المشرق

وشهد سعر اليورو اليوم في بنك المشرق مستوى صرف أمام الجنيه: 19.26 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.37 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وبلغ سعر اليورو في بنك البركة أمام الجنيه مستوى صرف عند: 19.51 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجّل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.28 جنيه للشراء، 19.48 جنيه للبيع.