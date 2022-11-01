سعر اليورو اليوم فى البنوك مقابل الجنيه المصرى يقترب من 24 جنيها

شهد سعر اليورو اليوم فى البنوك مقابل الجنيه المصري تباين في اسعار الشراء والبيع واقترب من الـ 24 جنيه، بالعديد من البنوك، وسجل سعر صرف 23.88 جنيه للشراء، و 23.99 للبيع ، وفقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن « البنك المركزي المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار صرف عملة أوروبا بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، وفقًا لماكينات الصراف الألى، ومواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك بالبنك الأهلى المصرى

حقق سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، فى مقابل الجنيه المصرى، 23.61 جنيه للشراء، و 23.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب في مقابل الجنيه المصرى لسعر صرف، 23.81 جنيه للشراء، و 24.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري 23.81 جنيه للشراء، و 24.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر ، في مقابل الجنيه المصري سعر صرف 23.61 جنيه للشراء، و 23.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

قدر سعر اليورو ببنك أبو ظبى التجارى، في مقابل الجنيه المصري بسعر صرف، 23.94 جنيه للشراء، و 24.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر اليورو في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه المصري سعر صرف، 23.71 جنيه للشراء، و 23.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

حقق سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 23.76 جنيه للشراء، و 23.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في البنوك ببنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى لسعر صرف 23.68 جنيه للشراء، و 23.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

سجل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 23.81 جنيه للشراء، و 24.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى

شهد سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصرى، 23.81 جنيه للشراء، و 24.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى،مقابل الجنيه المصري بسعر صرف 23.81 جنيه للشراء، و 24.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المصرى الخليجى

سعر اليورو اليوم في البنوك بالبنك المصرى الخليجى أمام الجنيه المصرى وصل إلى سعر صرف 23.85 جنيه للشراء، 24.08 جنيه للبيع.