سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

واصل سعر اليورو اليوم السبت 25 يونيو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.656 جنيه للشراء، و19.746 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغت مستويات سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.62 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 19.62 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري، إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

نشرت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق بنهاية التعاملات، عند 19.63جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر، 19.62 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.