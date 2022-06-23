سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

صعد سعر اليورو اليوم الخميس 23 يونيو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.656 جنيه للشراء، و19.746 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري 19.62 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.62 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

فيما تداولت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

كما بلغت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق بنهاية التعاملات 19.63جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر، عند 19.62 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.