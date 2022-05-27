سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الجمعة 27 مايو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.828 جنيه للشراء، و19.923 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 19.78 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.75 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.76 جنيه للشراء، و19.98 جنيها للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

أظهرت المؤشرات وصول مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.76 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري 19.77 جنيه للشراء، و19.98جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية