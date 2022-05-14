سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة 

حافظ سعر اليورو اليوم السبت 14 مايو 2022، على استقراره بنهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي، لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.263 جنيه للشراء، و19.361 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

ونشرت مؤشرات شاشات التداول حفاظ سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري، عند 18.99 جنيه للشراء، و19.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 18.99 جنيه للشراء، و19.31 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

حافظ سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري، على استقراره عند 18.97 جنيه للشراء، و19.33 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

ومن جهه آخرى وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.01 جنيه للشراء، و19.33 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 19.24 جنيه للشراء، و19.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.29 جنيه للشراء، و19.32 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بلغت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، 18.99 جنيه للشراء، و19.31 للبيع.