سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

صعد سعر اليورو اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه19.518 جنيه للشراء، و19.609 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.48 جنيه للشراء، و19.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.48 جنيه للشراء، و19.72 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.46 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.50 جنيه للشراء، و19.74 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

وعلى صعيد سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق جاء عند 19.46 جنيه للشراء، و19.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.48 جنيه للشراء، و19.74 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر، 19.48 جنيه للشراء، و 19.72 جنيه للبيع.