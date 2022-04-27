تراجعت مستويات سعر اليورو اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.522 جنيه للشراء، و19.622 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما تراجعت مستويات سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري إلى 19.53 جنيه للشراء، و19.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما هبط سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري على استقراره عند 19.53 جنيه للشراء، و19.72 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت احدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه إلى مستوى 19.51 جنيه للشراء، و19.74 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وطبقًا لآخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، سجل اليورو مقابل الجنيه 19.56 جنيه للشراء، و19.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

فيما أعلنت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 19.51 جنيه للشراء، و19.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل مستوى اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.52جنيه للشراء، و19.74 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أوضحت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة، عند 19.53 جنيه للشراء، و19.74 للبيع.