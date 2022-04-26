سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة￼

واصل سعر اليورو اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، استقراره بنهاية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.166 جنيه للشراء، و20.166 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجل سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري 19.71 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري على استقراره عند 19.71 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه مستوى 19.69 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، سجل اليورو مقابل الجنيه 19.75 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

جاءت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 19.76 جنيه للشراء، و19.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وتداول مستوى اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.70 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة، عند 19.71 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع.