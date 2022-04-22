استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.166 جنيه للشراء، و20.166 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري 20.05 جنيه للشراء، و20.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 20.05 جنيه للشراء، و20.32 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه إلى 20.03 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد جاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 20.08 جنيه للشراء، و20 34جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 20.03 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بينت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 20.05 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع.