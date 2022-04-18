تباينت مستويات سعر اليورو اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.994 جنيه للشراء، و20.107 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري إلى 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاءت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه إلى 19.81 جنيه للشراء، 19.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد جاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 19.84 جنيه للشراء، و19.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

فيما بلغت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 19.81 جنيه للشراء، و19.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما وصلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.79 جنيه للشراء، و19.99 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

نشرت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.83 جنيه للشراء، و19.96 للبيع.