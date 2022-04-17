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سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

متوسط العملة يسجل 19.9 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:55 م, الأحد, 17 أبريل 22 4:55 م, الأحد, 17 أبريل 22

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انخفضت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 17 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.994 جنيه للشراء، و20.107 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري إلى 19.83 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تراجعت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه إلى 19.83 جنيه للشراء، و19.95 جنيهًا للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه 19.83 جنيه للشراء، 19.97 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

ووفقا لآخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد جاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 19.84 جنيه للشراء، و19.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 19.80 جنيه للشراء، و19.97 للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 19.78 جنيه للشراء، و19.97 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.83 جنيه للشراء، و19.95 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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