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سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

مستقرا في عدد من البنوك
فاطمة إمام 7:05 م, الجمعة, 15 أبريل 22 7:05 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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استقرت مستويات سعر اليورو اليوم  الجمعة 15 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.994جنيه للشراء، و20.107 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري ليسجل 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 19.96 جنيه للشراء، و20.14 جنيهًا للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري 19.96 جنيه للشراء، 20.14 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

ووفقا لآخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد جاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 19.69 جنيه للشراء، و20.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

ووعلى صعيد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 19.96 جنيه للشراء، و20.14 للبيع

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، و20.14 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.97 جنيه للشراء، و20.12 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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