ارتفع سعر اليورو اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، مقارنة بتعاملات الأمس بنهاية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.027 جنيه للشراء، و20.140 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 19.98 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.98 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفيما يخص سعر اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.98 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

عرض سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 20 جنيها للشراء، و20.20 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

جاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 20 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.95 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

نشرت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.98 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.