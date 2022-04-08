استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات على نفس تعاملات الأمس داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 19.85 جنيه للشراء، و20.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

و أختتم سعر اليورو تداولاته اليوم أمام الجنيه المصري عند18.85 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما استقر سعر اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.87 جنيه للشراء، و20.11 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.87 للشراء ، و20.11 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وعلى صعيد سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحقق سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري مستوى 19.85 جنيه للشراء، و 20.11 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وصل سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 19.85 جنيه للشراء، و20.11 للبيع.