سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

تباين مستويات سعر اليورو اليوم في نهاية تعاملات الأحد 13 مارس 2022، مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر بوابة “المال نيوز” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 17.085 جنيه للشراء، و17.197 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات سجل سعر صرف اليورو على مستوى الشراء مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، 17.05 جنيه، و17.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، عند 17.05 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي نهاية التعاملات سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، 17.07 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أعلنت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.05 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى صعيد مستويات اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، جاءت عند 17.05 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما نشرت أحدث المؤشرات سعر شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.09 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك المشرق، 17.40 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع.