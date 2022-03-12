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سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

مستقرا في البنوك الحكومية
فاطمة إمام 6:18 م, السبت, 12 مارس 22 6:18 م, السبت, 12 مارس 22

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حافظت مستويات سعر اليورو اليوم على استقرارها في نهاية تعاملات السبت 12 مارس 2022، مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر بوابة “المال نيوز” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 17.348 جنيه للشراء، و17.457 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر صرف اليورو على مستوى الشراء مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، إلى 17.24 جنيه، و17.50 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، 17.24 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مستوى 17.27 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حقق سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 17.24 جنيه للشراء، و17.46 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

جاءت مستويات اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.03 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أظهر أحدث المؤشرات سعر شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.28 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك المشرق، 17.29 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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