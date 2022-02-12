سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

مستقرًّا في أغلب البنوك

في نهاية التعاملات استقر سعر اليورو اليوم السبت 12فبراير 2022 أمام الجنيه المصري اليوم الثاني، على مستويات الخميس الماضي داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

حافظ سعر اليورو الأوروبي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

أوضح التقرير المسائي للمال استقرار سعر صرف العملة الأوروبية داخل السوق وصول اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري، إلى 17.73 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.67 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

ونشر أحدث تقرير للمال استقرار سعر شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على مستواه بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.63 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.71 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

على مستوى سعر العملة الاوروبية بالبنوك الإسلامية وصل سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، إلى 17.70 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.