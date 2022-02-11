سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

في نهاية التعاملات استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 11- 2- 2022، أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو 17.878جنيه للشراء، و17.996 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” خدمة لقرائها.

سعر اليورو في بنك مصر

على الجانب الآخر، وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، إلى 17.83 جنيه للشراء، و18.01 للبيع، بحسب آخِر تحديث على العملات الأوروبية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما اظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.83 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

ووفقًا لرصد المال اليومي وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 17.86 جنيه للشراء، و18.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وجاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.83 جنيه للشراء، و18.02 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقر مستويات شراء وبيع سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية فى شركة مصر للصرافة، عند 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أوضح آخر تحديث للعملة الأوروبية بشاشات التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري وصولها إلى 17.87 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

بيّن أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.87 جنيه للشراء، 18.07 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.