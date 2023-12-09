سعر اليورو اليوم السبت 9-12-2023 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليوم السبت 9-12-2023 على مواقع البنوك الإلكترونية على نفس المستويات المعلنة بأول أمس الخميس داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب عطلة القطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، ليستقر متوسط سعر العملة الأوروبية عند مستوى 33.19 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع عملة أوروبا الموحدة مصر، والتي جاء داخل السوق الرسمية بأغلب البنوك عند:

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو اليوم أمام نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشات موقع بنك الكويت الوطني مستوى 33.18 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

جاء سعر اليورو أمام نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشات موقع بنك بلوم عند مستوى 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو أمام نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشات موقع بنك التنمية الصناعية إلى 33.07 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر اليورو أمام نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشات موقع مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 33.24 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك المصري الخليجي

جاء سعر اليورو أمام نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشات موقع البنك المصري الخليجي عند 33.17 جنيه للشراء، و33.38 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو أمام نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشات موقع البنك الأهلي المصري مستوى 33.07 جنيه للشراء، و33.29 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك مصر

جاء سعر اليورو أمام نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشات موقع بنك مصر عند مستوى 33.07 جنيه للشراء، و33.26 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر مقابل نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشات موقع بنك الاستثمار العربي عند 33.18 جنيه للشراء، 33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر اليورو اليوم أمام نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشات موقع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 33.18 جنيه للشراء، و33.33 للبيع.