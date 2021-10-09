سعر اليورو اليوم السبت 9-10-2021 في مصر

في بداية التعاملات واصل سعر اليورو اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 استقرارة لليوم الثاني مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية اليوم السبت إجازة القطاع المصرفي الأسبوعية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.156 جنيه للشراء، و18.276 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما أبقى سعر اليورو اليوم على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وفي بداية التداولات يواصل سعر اليورو استقراره بشركة مصر للصرافة أمام الجنيه في ختام التعاملات داخل شبكة فروعها عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى جاءت سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري 18.11 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

نشر التقرير اليومي للمال أن بنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما يقدم البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.