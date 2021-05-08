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سعر اليورو اليوم السبت 8-5-2021 في البنوك المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك مصر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند أعلى قيمة لليورو في السوق المصرية، عند 18.80 جنيه للشراء
أحمد الكومي 11:22 ص, السبت, 8 مايو 21 11:22 ص, السبت, 8 مايو 21

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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوى أسعار يوم الخميس الماضي عند مستوى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني

وفى بنك الإمارات دبي الوطني، عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.75 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك البركة

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك البركة، عند 18.73 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في البنك العربي الأفريقي، عند مستوى 18.73 جنيه للشراء، و 18.94 جنية للبيع.

اليورو
اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل المصرف المتحد، عند مستوى 18.72 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل البنك التجاريالدولي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.72 جنيه للشراء، 18.95جنيه للبيع .

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر، عند 18.80 جنيه للشراء.

أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.69 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، وتقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.80 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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