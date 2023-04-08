سعر اليورو اليوم السبت 8-4-2023 مقابل الجنيه المصري

حقق سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
قدر سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني
سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
عرض سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 33.47 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 33.54 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
شهد سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
قدر سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق
حقق سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
عرض سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.