سعر اليورو اليوم السبت 8-4-2023 مقابل الجنيه المصري

حقق سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم السبت 8-4-2023 مقابل الجنيه المصري في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.64 جنيه للشراء، 33.76 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقريراليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

قدر سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

عرض سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 33.47 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 33.54 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.47 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

حقق سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.58 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

عرض سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.