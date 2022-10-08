وصل سعر اليورو اليوم السبت 8-10-2022 أمام الجنيه المصري، إلى 19.31 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، سعر صرف العملة الأوروبية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لما توضحه مواقع البنوك من استقرار في أسعار العملات العربية والأجنبية، فيما عدا البنك الأهلي المصري الذي أظهر تحديثه انخفاض سعر اليورو.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 19.40 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

انخفض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 8 قروش وسجل 19.07 جنيه للشراء، وارتفع قرش واحد وسجل 19.30 جنيه للبيع، وفق تحديث موقع البنك مساء الجمعة.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، 19.28 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 19.32 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، 19.38 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وصل سعر اليورو في بنك قطر الوطني، إلى 19.36 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، 19.34 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، إلى 19.42 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 19.38 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، 19.43 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.