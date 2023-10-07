سعر اليورو اليوم السبت 7-10-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم السبت 7-10-2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، وسجل متوسط سعر العملة الأوروبية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 32.41 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع.

وينشر موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، 32.24 جنيه للشراء، و 32.54 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو في بنك سايب، 32.24 جنيه للشراء، مقابل 32.50 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، 32.24 جنيه للشراء، و 32.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني إلى 32.13 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.13 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 32.23 جنيه للشراء، و 32.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 32.24 جنيه للشراء، و 32.59 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 32.24 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في ميد بنك

وعرض ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.39 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وفي بنك البركة، بلغ سعر اليورو مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 32.24 جنيه للشراء، و 32.53 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.13 جنيه للشراء، مقابل 32.49 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى 32.24 جنيه للشراء، و 32.56 للبيع.