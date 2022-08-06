سعر اليورو اليوم السبت 6-8-2022 مقابل الجنيه.. الشراء 19.41

حافظ سعر اليورو اليوم السبت 6-8-2022 على استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفقا لأسعار أول أمس الخميس وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وسجل متوسط أسعار عملة الاتحاد الأوروبي 19.41 جنيه للشراء، و19.50 جنيه، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف العملة الأوروبية في عدد من البنوك وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقر سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، عند آخر مستوياته 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري نفس مستوياته الأخيرة 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر اليورو على مستواه الأخير مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

اليورو

سعر عملة الاتحاد الأروبي في بنك أبو ظبي الإسلامي

ومازال سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي 19.42 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري على نفس مستواه الأخير ببنك الإسكندرية، 19.37 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري نفس مستواه الأخير عند، 19.38 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري نفس مستوياته الأخيرة عند، 19.35 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

استقر سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري عند 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع، هي نفس مستوايات يوم الخميس.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر اليورو اليوم نفس مستوايات يوم الخميس في البنك العربي الإفريقي أمام الجنيه المصري، 19.35 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.