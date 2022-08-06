سعر اليورو اليوم السبت 6-8-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم السبت 6-8-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وسجل متوسط أسعار العملة الأوروبية 19.41 جنيه للشراء، و19.50 جنيه، وفقًا آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، في عدد من البنوك وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أما في بنك مصر سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي

وحافظ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي على نفس مستوياته عند 19.35 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.

اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، إلى 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

مازال سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي عند مستوياته الأخيرة 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري على نفس مستواه الأخير، 19.37 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ومازال سعر اليورو في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند مستوياته الأخيرة، 19.35 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري عن نفس مستوياته الأخيرة لأول أمس الخميس، 19.38 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي 19.42 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصرف الألي.