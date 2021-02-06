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سعر اليورو اليوم السبت 6-2-2021 في البنوك المصرية

مستقرا في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 6:00 ص, السبت, 6 فبراير 21 6:00 ص, السبت, 6 فبراير 21

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تنشر جريدة “المال” سعرصرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بمنتصف  التعاملات اليوم السبت 6-2-2021 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.

سجلت مستويات متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع عند مستوى 18.93 ، 19.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول ، لتصل إلى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يتيح أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية بنك مصر من حيث الأصول البنك الأهلي المصري وصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه إلى مستوى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وعن سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي،جاءت عند مستوى 18.86 جنيهاً للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغت مستويات سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري 17.97 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

تداول سعر اليورو الأوروبي داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى مستوى 19 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

بينت أحدث مؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الاسلامي العملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

حققت مستويات أسعار اليورو الأوروبي داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، عند مستوى صرف اليورو الأوروبي ، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وعن أعلي مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدم بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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