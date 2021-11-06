سعر اليورو اليوم السبت 6-11-2021 في مصر

على نفس مستويات الخميس الماضي عرضت البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية سعر اليورو اليوم السبت 6-11-2021، بالتداولات الصباحية، نتيجة للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديث للعملة الأوروبية داخل البنك المركزي سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.125 جنيه للشراء، و18.245 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، إلى 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

داخل أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول البنك الاهلي المصري وصل سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، على نفس مستويات أمس، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أمام الجنيه جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وأظهر التقرير الصباحي لـ”المال” وصول سعر صرف اليورو ببنك قناة السويس أمام الجنيه عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

أمام الجنيه المصري وصل سعر العملة الأوروبية داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.