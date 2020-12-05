سعر اليورو اليوم السبت 5-12-2020 في البنوك المصرية

حفاظ الأوروبي على مستوياته مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو ، في البنوك وشركات العاملة في السوق المحلية المصرية، على مستويات الخميس الماضي، على خلفية عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وتتراوح أسعار شراء اليورو في البنوك العاملة بالسوق المصرية بين 18.34 و18.61 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 18.54 و18.90 جنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

حافظت العملة الأوروبية على سعرها داخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية ببنك مصر عند مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأوضح التقرير التالي أن سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري على شاشات التداول اللحظية داخل البنك الأهلي المصري سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.63 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وأظهرت المؤشرات اللحظية لتداول صرف العملات اليوم وصول سعر صرف العملة الأوروبية اليورو داخل بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي

وتداول سعر اليورو مقابل الجنيه داخل بنك العربي الأفريقي 18.44 جنيه للشراء، وتراجع قرشًا فيما يخص البيع ليسجل 18.59 جنيه.



سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وأرتفع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري فى بنك cib، ليصل إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وداخل بنك الإسكندرية بلغ اليورو أمام العملة المحلية الجنيه المصري 18.43 جنيه للشراء، و18.62 للبيع.



أعلى قيمة لليورو الأوروبي في البنوك

وبحسب آخر تحديثات بشاشات التداول داخل بنك مصر.. بلغ سعر بيع اليورو الأوروبي بين البنوك العاملة في السوق ببنك مصر مستوى 18.71 جنيه.



سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وجاء سعر صرف اليورو بشركة مصر للصرافة عند مستوي سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، 18.46 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.



أقل سعر لشراء اليورو في مصر

ويقدم بنك مصر إيران تقديم أدنى سعر لشراء اليورو الأوروبي في السوق المحلية المصرية عند مستوى 18.42 جنيه.

