سعر اليورو اليوم السبت 4-6-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار أسعار شراء وبيع اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم السبت 4 يونيو 2022، أمام الجنيه المصري، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو مقابل الجنيه 19.74 جنيه، و19.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

بينت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.80 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف اليورو على مستواه مقابل نظيره المصري عند 19.80 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.78 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت التعاملات الصباحية حفاظ سعر صرف اليورو على مستواه فى تعاملاته الصباحية الصباحية مقابل الجنيه المصري عند 19.82 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.78 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند 19.80 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

سجل سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة 19.80جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.