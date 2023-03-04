سعر اليورو اليوم السبت 4-3-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم السبت 4-3-2023، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري عند مستوى صرف: 32.55 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع، بعد أن شهد خلال الأيام الماضية حالة من الارتفاع والانخفاض ، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية، بحسب ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

بلغ سعر

سعر اليورو في بنك مصر

اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 32.34 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 32.51 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 32.45 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي ظبي، سجل سعر اليورو أمام الجنيه، 32.60 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان، سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، 32.45 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.47 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.55 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أمام الجنيه المصري بـ 32.56 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 32.47 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 32.41 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 32.47 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في النبك الأهلي القطري إلى 32.47 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.