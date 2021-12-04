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سعر اليورو اليوم السبت 4-12-2021 في السوق المحلية

مستقر في بداية التعاملات
فاطمة إمام 12:18 م, السبت, 4 ديسمبر 21 12:18 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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حافظت مستويات سعر اليورو اليوم السبت 4-12-2021 على استقرارها في البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في بداية التعاملات أمام الجنيه، بحسب المسح اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.722جنيه للشراء، و17.838 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأوضحت أحدث مؤشرات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه خلال التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، وصوله لمستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

تعرض شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مستويات سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند 17.61 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التدوال سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه 17.70 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

تقدم شبكة مصر للصرافة سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه سعر اليورو أمام الجنيه عند مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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