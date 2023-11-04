سعر اليورو اليوم السبت 4-10-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكترونية الرسمي للبنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر اليوم السبت 4-11-2023 أمام عملة مصر المحلية على نفس المستويات المعلنة أول أمس الخميس على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، نتيجة للعطة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية 32.84 جنيه للشراء، و32.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في تقريرها التالي اخر تحديث لعملة أوروبا الموحدة والتي جاءت عند:

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك SAIB

أظهر تقرير المال ابقاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية على سعر اليوم أمام العملة المحلية المصرية عند 32.60 جنيه للشراء، و32.97 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية ميد بنك

استقر سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني بميد بنك عند 32.73 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني ببنك بلوم 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني بالبنك الأهلي المصري 32.49 جنيه للشراء، و 32.90 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني بنك مصر 32.49 جنيه للشراء، و 32.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

جاء سعر اليورو بالموقع الإلكتروني ببنك الكويت الوطني أمام العملة المحلية المصرية عند مستوى 32.60 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو بالموقع الإلكتروني بالمصرف المتحد أمام العملة المحلية المصرية 32.43 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني ببنك أبو ظبي التجاري إلى 32.60 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر اليورو أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني بالبنك التجاري الدولي بموقعه الإلكتروني عند 32.60 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليوم في بنك الإسكندرية

أبقى بنك الإسكندرية على سعر اليورو اليوم بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية أمام العملة المحلية المصرية 32.60 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.