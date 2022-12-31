ترصد جريدة المال في السطور التالية، سعر اليورو اليوم السبت 31-12-2022 أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وذلك بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري والتي بدأت أمس الجمعة، وبنهاية تعاملات أول أمس الخميس كانت قد سجلت العملة الأوروبية تباينًا، وفي البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر صرف اليورو إلى 26.26 جنيه للشراء، 26.35 للبيع، وذلك وفق موقع البنك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 26.16 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 26.17 جنيه للشراء، 26.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 26.20 جنيه للشراء، 26.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 26.23 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 26.17 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 26.16 جنيه للشراء، 26.33 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 26.17 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 26.17 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 26.25 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 26.17 جنيه للشراء، 26.34 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 26.24 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 26.14 جنيه للشراء، 26.47 للبيع.