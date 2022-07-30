سعر اليورو اليوم السبت 30-7-2022 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليورو اليوم السبت 30-7-2022 على استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديث للبنوك على مواقعها الرسمية، حيث إنّ عطلة البنوك الجمعة والسبت، ويقدّم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًّا بمتوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري إذ بلغ متوسّط سعر الشراء 19.11 جنيه، والبيع 19.20 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري فإنَّ سعر اليورو بلغ 19.10 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما بلغ سعر العملة الأوروبية وفقًا لآخر تحديث على موقع بنك مصر أمام الجنيه المصري اليوم السبت 30-7-2022 نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري 19.14 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة، حافظ سعر صرف اليورو على مستواه عند 19.21 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.06 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

ووفقًا للبنك الأهلي القطري QNB فإنَّ سعر اليورو اليوم قد حقق 19.13 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وأمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس قد سجّل اليورو سعر 19.10 جنيه للبيع، و19.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 19.28 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك العربي الأفريقي

ووصل سعر صرف عملة اليورو في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك

وصل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.