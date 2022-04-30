سعر اليورو اليوم السبت 30-4-2022 في مصر

استقر سعر اليورو اليوم السبت 30 أبريل 2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه عند 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية مقابل نظيره المصري عند 18.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع،، بالبنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره الجنيه المصري وسجل 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.49 جنيه للشراء، 19.74 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

بحسب آخر تحديث على شاشات التداولات اللحظية سجل سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق 19.51 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري عند 19.33 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.