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سعر اليورو اليوم السبت 30-10-2021 في مصر

مستقرا نتيجة عطلة البنوك اليوم
فاطمة إمام 8:49 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 8:49 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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شهد سعر  اليورو اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، حالة من الاستقرار في بداية التداولات مقابل الجنيه المصري، على نفس مستويات الخميس داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية لخدمة لمتابعيها، وجاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.149 جنيه للشراء، و18.268 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.​

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سعر اليورو في بنك مصر

في بداية التعاملات.. استقر سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر)، عند 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر المصارف الحكومية جاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما تقدم شركة مصر للصرافة سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال نهاية التعاملات 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبين تقرير المال وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.11 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

أعلنت شاشات تداول بنك قناة السويس، وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري إلى 18.14 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، وصول السعر عند 18.16 جنيه للشراء، و18.36 جنيه.

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بقلم فاطمة إمام

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