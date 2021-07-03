بنـــوك

سعر اليورو اليوم السبت 3-7-2021 في البنوك المصرية

مستقراً داخل القطاع نظراً للعطلة الرسمية
فاطمه امام 10:15 ص, السبت, 3 يوليو 21 10:15 ص, السبت, 3 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر  سعر اليورو اليوم السبت 3 يوليو 2021 مقابل الجنيه المصري، داخل القطاع المصري المصرفي، على نفس المستويات المعلنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، نتيجة عطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقاً للمسح الذي تُجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري:

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بداية التعاملات الصباحية .. استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.55 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم تتباين في البنوك والصرافة

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حافظت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات الأربعاء الماضي، داخل البنك الأهلى المصرى عند 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبحسب آخر التحديثات على أأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية.. وصلت مستويات سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع خلال التعاملات.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الجمعة 2-7-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك المصرية

بينما أوضح التقرير الصباحي لجريدة المال وصول مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه بين مستويات 18.58 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

داخل شبكة فروع البنوك، جاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري ببنك الاسكندرية عند قيمة 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وعلى الجانب الآخر وصلت مستويات اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري بالبنك التجاري الدولي عند 18.59 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  بنكا «مصر» و«العربي الأفريقي» يوقعان عقد قرض مشترك لإحدى شركات حسن علام بقيمة 4 مليارات جنيه

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

كما يعرض البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.63.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 3-7-2021 في مصر

فاطمه امام 10:31 ص, السبت, 3 يوليو 21

أسعار العملات اليوم السبت 3-7-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:03 ص, السبت, 3 يوليو 21

سعر الدولار اليوم السبت 3-7-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:44 ص, السبت, 3 يوليو 21

استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات

منى صلاح 5:45 م, الجمعة, 2 يوليو 21

استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

منى صلاح 5:33 م, الجمعة, 2 يوليو 21

سعر اليورو اليوم يستقر في البنوك أمام الجنيه

فاطمه امام 5:01 م, الجمعة, 2 يوليو 21