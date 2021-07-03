سعر اليورو اليوم السبت 3-7-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم السبت 3 يوليو 2021 مقابل الجنيه المصري، داخل القطاع المصري المصرفي، على نفس المستويات المعلنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، نتيجة عطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقاً للمسح الذي تُجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري:

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بداية التعاملات الصباحية .. استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.55 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حافظت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات الأربعاء الماضي، داخل البنك الأهلى المصرى عند 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبحسب آخر التحديثات على أأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية.. وصلت مستويات سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بينما أوضح التقرير الصباحي لجريدة المال وصول مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه بين مستويات 18.58 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

داخل شبكة فروع البنوك، جاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري ببنك الاسكندرية عند قيمة 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وعلى الجانب الآخر وصلت مستويات اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري بالبنك التجاري الدولي عند 18.59 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

كما يعرض البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.63.