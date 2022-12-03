ظل سعر اليورو اليوم السبت 3-12-2022 مقابل الجنيه المصري محافظًا على استقراره، بعد تحقيقه ارتفاعًا كبيرًا في أسعار صرفه طوال الأسابيع الماضية، وحتى مساء الخميس بلغ متوسط سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 25.60 جنيه للشراء، 25.68 للبيع، وتستأنف البنوك عملها غدًا الأحد، وترصد جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف العملات أمام العملة المصرية عبر موقع 12 بنكا.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.51 جنيه للشراء، 25.87 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 25.47 جنيه للشراء، 25.86 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 25.47 جنيه للشراء، 25.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 25.47 جنيه للشراء، 25.87 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.47 جنيه للشراء، 25.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 25.48 جنيه للشراء، 25.75 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 25.51 جنيه للشراء، 25.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 25.48 جنيه للشراء، 25.75 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 25.47 جنيه للشراء، 25.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 25.47 جنيه للشراء، 25.87 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 25.55 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.56 جنيه للشراء، 25.73 للبيع.