سعر اليورو اليوم السبت 29-5-2021 في البنوك المصرية

يواصل سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية، الحفاظ على مستواه السبت 29 مايو 2021 مقابل الجنيه المصري، بعد أن شهدت تراجعا ثلاثة قروش داخل شبكة فروع أكبر عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، خلال تعاملات أمس، ووفقا للسعر المعلن على شاشات التداول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري وصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه داخل سوق الصرف المصرية إلى مستوى الشراء والبيع 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع،

سعر اليورو في بنك مصر

شهدت مستويات سعر صرف اليورو حالة من الأستقرار أمام الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 19.08 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقرت مستويات سعر العملة الأوروبية داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية “البنك الأهلي” مقابل الجنيه،عند 19.01 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

أوضح تقرير “المال” على أسعار العملات الأوروبية بالبنوك الخاصة أمام الجنيه المصري، جاء السعر داخل فروع HSBC، عند 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وبينت أحدث مؤشرات التداول على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري أنه يمكن الحصول على اليورو من فروع بنك قطر الوطني الأهلي، عند 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء مستويات سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري اليوم عند 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول البنك التجاري الدولي.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وعلى صعيد السعر الأعلى للعملة الأوروبية في السوق المحلية جاء عند 19.06 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي الكويتيي

أقل مستوى لليورو في مصر

يقدم بنك مصر إيران ميد بنك أدني مستوى لليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.96 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.