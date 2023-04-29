سعر اليورو اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 33.94 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 34.09 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 33.91 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق
سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 33.94 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 33.93 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 34.01 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 33.91 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 33.82 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
سعر
سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.