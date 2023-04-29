سعر اليورو اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا، وشهدت العملة الأوروبية الأيام الماضية تفاوتًا في سعرها بين الوصول إلى ملامسة حاجز الـ 34 جنيهًا وكسر الحاجز ببضعة قروش، وسجلت العملة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي في البنك المركزي المصري 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك، فيما ترصد جريدة المال سعر صرف العملة الأوروبية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 33.94 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 34.09 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 33.91 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 33.94 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 33.93 جنيه للشراء، 34.07 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 34.01 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 33.91 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 33.82 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 33.93 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.